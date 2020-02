Perturbation dans le système éducatif : des grèves et débrayages prévus à partir de jeudi

Le G7 et le G20, respectivement, syndicats les plus représentatifs de l’Education nationale (SEMSS – SELS- SIENS- CUSEMS - SELS/A- UDEN - SENLAS /FC) et cadre regroupant une vingtaine de syndicats d'enseignants de l'élémentaire et du moyen secondaire au Sénégal, vont dérouler de nouveaux plans d’actions à partir de jeudi 13 février 2020. Ils comptent paralyser le système de l’éducation avec des débrayages et des grèves.



Le G20 qui démarre son quatrième plan d’actions, annonce un débrayage de 48 heures à partir de jeudi 13 février 2020.

Quant au G7, qui en est en son troisième plan d’actions, va lui aussi observer un débrayage le même jour suivi d’une présence passive et du port de brassard rouge le vendredi. Les syndicats les plus représentatifs comptent aussi déserter les classes la semaine prochaine avec un débrayage mardi prochain en plus d’une assemblée générale. Une grève totale, le jeudi 20 et le samedi 22 février, est aussi prévue. Une marche nationale à Thiès, chef-lieu de la région éponyme, est au aussi au menu.



Ces syndicalistes exigent le respect des accords signés avec le gouvernement le 30 avril 2018.