Perturbations dans l’approvisionnement en eau : la SEN’EAU évoque une forte demande et des incidents techniques

La société SEN’EAU a informé ses clients de perturbations dans la distribution de l’eau potable affectant plusieurs localités de Dakar, sa banlieue, Rufisque et Thiès. Selon la société, ces difficultés se traduisent par une baisse de pression, voire une absence totale d’eau dans certaines zones.



Dans un communiqué, l’entreprise explique que cette situation résulte d’une combinaison de facteurs, notamment une vague de chaleur intense qui entraîne une forte hausse de la consommation d’eau. Cette demande accrue est davantage accentuée par les contraintes liées à l’habitat en hauteur.



SEN’EAU signale également qu’un incident majeur est survenu sur l’une des principales conduites de transport d’eau en provenance du Lac de Guiers. La casse de cette infrastructure aurait été provoquée par l’intervention d’une entreprise tierce.



À cette difficulté s’ajoutent des dysfonctionnements enregistrés sur certains ouvrages de production. Selon la société, ces perturbations sont liées à une instabilité provoquée par les vents violents et les pluies qui ont récemment touché les zones de forage.



Face à cette situation, SEN’EAU assure avoir mobilisé ses équipes afin de limiter les impacts sur les usagers et éviter qu’un quartier ne subisse une interruption continue de plus de 24 heures.



Un dispositif de camions-citernes a également été déployé pour approvisionner les secteurs les plus touchés par les perturbations.



La société présente enfin ses excuses à ses abonnés pour les désagréments occasionnés et assure travailler au rétablissement progressif du service.