Thierno Alassane Sall revient à la charge :"« Nos 37 milliards fcfa ont servi à payer des honoraires d'avocats en Côte d'Ivoire »

« Nos 37 milliards ont servi à payer des honoraires d'avocats en Côte d'Ivoire » (Thierno Alassane Sall)

Thierno Alassane Sall a révélé que « nos 37 milliards ont servi, en partie, à payer des honoraires d'avocats en Côte d'Ivoire et ailleurs ». L'ancien ministre et député réagit ainsi à la plainte déposée contre sa personne par l'entreprise AEE POWER EPC, qualifiant la démarche de « tragi-comédie ».



Le leader politique dénonce « le détournement des ressources publiques », fustigeant la présence au Sénégal de « vampires qui rêvent de prendre leur part du pactole disparu en s'autoproclamant représentant d'un fantôme qui fuit même la justice de son pays, l'Espagne ». Selon lui, la société reste résolument sourde aux interpellations des citoyens tout en refusant de répondre aux juridictions espagnoles.



Face au « préjudice direct subi par les populations locales », Thierno Alassane Sall exhorte les magistrats nationaux à prendre leurs responsabilités. « Pendant ce temps, des compatriotes, privés d'électricité, vivent dans des conditions inhumaines. La justice sénégalaise devrait, depuis longtemps, mettre un terme à cette tragi-comédie», a-t-il publié sur ses plateformes sociaux.