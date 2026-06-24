Kaffrine : les Douanes incinèrent plus de 18 tonnes de produits prohibés d’une valeur de 1,6 milliard de FCFA

La Subdivision des Douanes de Kaffrine, relevant de la Direction régionale des Douanes du Centre, a procédé ce mardi 23 juin 2026 à l’incinération d’une importante quantité de produits prohibés et dangereux saisis dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites.



Selon les Douanes sénégalaises, l’opération a concerné 10,5 tonnes de faux médicaments, 200 kilogrammes de chanvre indien, 114 millions de francs CFA en billets noirs ainsi que 8 tonnes de sachets plastiques interdits. La valeur totale des produits détruits est estimée à environ 1 milliard 634 millions de francs CFA.



Les marchandises incinérées ont été saisies par les différentes unités douanières de la subdivision de Kaffrine dans le cadre des missions de surveillance du territoire et de lutte contre les réseaux de contrebande et de trafic illicite.



La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Kaffrine, Babacar Kane. Elle a également enregistré la présence du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kaffrine, Cheikh Faye, du chef de la Subdivision des Douanes de Kaffrine, le lieutenant-colonel Mouhamadou Moussa Guissé, ainsi que de représentants des Forces de défense et de sécurité.



Cette opération intervient à la veille de la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues, célébrée chaque année le 26 juin.



Les Douanes ont par ailleurs souligné les liens étroits existant entre le trafic de stupéfiants et le commerce illicite de médicaments. Selon l’administration douanière, plusieurs produits présentés comme des médicaments renferment en réalité des substances psychotropes ou narcotiques utilisées comme drogues de synthèse, notamment la kétamine, la méthamphétamine et d’autres stupéfiants.



Les autorités insistent sur l’intensification de la lutte contre ces fléaux qui constituent un danger réel pour les populations, la sécurité et l’économie.