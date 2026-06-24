Mondial 2026 : des problèmes de visa privent plusieurs journalistes et officiels sénégalais du déplacement à Toronto

À l’approche du match crucial entre le Sénégal et l’Irak, prévu ce vendredi à Toronto (19h00 GMT) dans le cadre de la Coupe du monde 2026, plusieurs journalistes sénégalais ainsi que des membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) sont confrontés à un problème administratif lié à leurs visas américains.



Lors de son intervention dans l’émission “Mondial Afternoon” sur la RTS, le journaliste Ibrahima Mboup a révélé que de nombreux professionnels des médias accrédités pour la compétition disposent de visas américains à entrée unique.



Selon lui, ces visas, bien que valables pour une durée de 90 jours, n’autorisent qu’une seule entrée sur le territoire américain. Ainsi, tout déplacement vers le Canada entraînerait automatiquement la perte du droit de revenir aux États-Unis avec le même document.



« Les agents de la RTS n’iront pas au Canada pour la couverture du match », a notamment indiqué le journaliste.



Cette contrainte pose un véritable dilemme pour les reporters sénégalais. En cas de qualification des Lions pour les huitièmes de finale, ceux qui quitteraient les États-Unis pour Toronto ne pourraient plus poursuivre la couverture du parcours de l’équipe nationale sur le territoire américain.



Ibrahima Mboup a également précisé que l’obtention d’un nouveau visa nécessiterait une nouvelle procédure administrative, avec un retour obligatoire au Sénégal pour effectuer les démarches, un scénario difficilement compatible avec le calendrier de la compétition.



La situation touche également plusieurs responsables de la Fédération sénégalaise de football. Selon DSports, une partie importante du Comité exécutif de la FSF ne devrait pas effectuer le déplacement à Toronto.



Le photographe officiel de la sélection nationale ainsi que le community manager des Lions seraient également contraints de rester aux États-Unis. Seul le vidéaste de l’équipe, détenteur d’un passeport français, pourrait accompagner la délégation au Canada.



Ainsi, plusieurs membres de l’encadrement médiatique et administratif sénégalais suivront à distance cette rencontre capitale face à l’Irak, au cours de laquelle les hommes de Pape Thiaw joueront leur avenir dans la compétition.