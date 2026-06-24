SODAV : 677 millions FCFA collectés et 429 millions répartis en 2025 (rapport)

La Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) a publié son rapport annuel d’activités, affichant une « collecte de 677 millions de francs CFA et une répartition de 429 millions de francs CFA » au profit des ayants droit pour l’exercice 2025. Ces indicateurs clés ont été présentées ce mercredi à Dakar par le directeur gérant de la structure, Aly Bathily,devant la presse à la veille de l’Assemblée générale de la société.



Ces performances financières consignées dans le rapport permettent à la SODAV de maintenir ses frais de gestion à un niveau proche de la « limite de 35 % fixée par l’Assemblée générale ». Selon Aly Bathily, les données de ce bilan annuel traduisent « une trajectoire ascendante » de la société depuis sa mise en activité en 2016, marquée par des progrès constants dans la collecte, la redistribution et la modernisation des outils de gestion.



Diversification des bénéficiaires et virage numérique

Bien qu'une « baisse quantitative » soit observée dans certains indicateurs du document, le directeur gérant insiste sur l’« évolution qualitative de la répartition ». Le rapport met en lumière une diversification accrue de la masse et des catégories de bénéficiaires, portée par l'intégration progressive de l’audiovisuel et des arts visuels, confirmant l'ambition de la SODAV de s’imposer comme une société pluridisciplinaire, conformément à la loi 2008-09.



Pour optimiser le suivi, la SODAV déploie plusieurs innovations technologiques majeures détaillées dans son bilan. Une plateforme digitale est en cours de finalisation pour dématérialiser l'adhésion, la déclaration d’œuvres et la consultation des répartitions. Des outils basés sur l’intelligence artificielle seront également introduits pour tracer l'utilisation des œuvres sur les médias audiovisuels. Enfin, les identifiants internationaux (IPI pour les créateurs, ISWC pour la musique) seront complétés par l'identifiant IPN pour les artistes-interprètes avant la fin de l’année 2026.



Cette dynamique se reflète aussi dans la croissance du fichier des membres, le rapport recensant plus de 13 000 adhérents, un total qui devrait rapidement osciller entre 14 000 et 15 000 affiliés selon les dernières tendances.



Volet social et infrastructures : Un nouveau siège prévu pour octobre

Sur le plan social, le rapport annuel fait état de plus de 24 millions de francs CFA mobilisés en 2025 par la présidente du Conseil d’administration, Ngoné Ndour, pour accompagner les membres à travers des aides médicales et sociales. Ce fonds, encore jugé limité, devrait être renforcé par la mise en œuvre effective de la rémunération pour copie privée, dont une partie sera injectée dans l'action culturelle.



Ngoné Ndour a conclu la présentation en annonçant l’achèvement et l’inauguration, en octobre prochain, du nouveau siège de la SODAV. Cet immeuble moderne comprendra des salles modulables, un restaurant et un espace de production de contenus comme les podcasts, pensé comme un véritable lieu d'échange ouvert à l'ensemble de la communauté artistique.