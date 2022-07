Perturbations dans la santé : And Gueusseum en sit-in ce mardi pour divers motifs

L’Alliance autonome des syndicats de la santé, And Gueusseum, organise un sit-in national ce mardi 5 juillet de 10 heures à 13 heures. Le syndicat appelle ses membres à se rassembler et à être solidaire face à la situation de leurs « camarades victimes de l’arbitraire ».



Le syndicat réclame la libération des membres du personnel de l’hôpital Abdou Aziz Dabakh Sy de Tivaouane, arrêtés dans le cadre de l’enquête de l’incendie du service de néonatalogie. Un drame ayant causé la mort de onze bébés. And Gueusseum revendique également les « mots d’ordre de radicalisation » pour la libération de ces agents.



Le sit-in sera aussi l’occasion de demander l’annulation de « la note relevant de ses fonctions le chef de service des soins infirmiers de l’hôpital de Ourossogui ». Ainsi que la résiliation du contrat qui lie l’hôpital Thierno Barro de Mbour à Polymed. Le sieur Barro serait un prestataire « qui plombe le fonctionnement de la structure depuis trop longtemps », dénonce le syndicat.