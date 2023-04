Perturbations du Train express régional : l’enquête cible l’équipe de nuit

La Société d'Exploitation du Train Express Régional de Dakar (Seter) a actionné la justice suite aux « actes de sabotages » qui ont créé des perturbations mercredi, dans le fonctionnement du Ter. Les enquêteurs qui ont fait une descente sur les lieux, ciblent l’équipe de nuit en service dans la nuit de mardi.



Selon le Quotidien, les caméras de surveillance sont en train d’être visionnées pour trouver des indices. « Cette affaire va être tirée au clair parce qu’il faut situer les responsabilités. Après, on verra pour les sanctions et autres », a assuré le directeur général de la Senter, Abdou Ndéné Sall.



Dans la matinée du mercredi 12 avril, vers 5 heures du matin, un blocage du Ter a été constaté avant que la situation ne revienne à la normale. En effet, seuls 3 trains sur 15 roulaient. Les travailleurs protestaient contre le licenciement de Maty Gningue, assistante Managers de la direction maintenance et matériel roulant à la SETER.



Lors du mouvement d’humeur, des « actes de sabotage» et de « malveillance» ont été notés, avec «la disparition» de clés de rames.