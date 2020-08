Pétrole sénégalais : Woodside bloque la transaction entre Cairn et Lukoil

La société pétrolière et gazière australienne Woodside a bloqué la vente de la participation de Cairn, dans le projet de Sangomar, aux Russes de Lukoil. Woodside qui a exercé son droit de préempter, va acheter les actifs de Cairn laissant ainsi en rade les Russes.



Pour rappel, Cairn Energy avait annoncé à la bourse de Londres, la cession totale (farm out), à la compagnie pétrolière russe Lukoil, de ses intérêts et obligations dans les blocs Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond (Rssd) dans lesquels se trouve le champ pétrolier Sangomar. L’Association Rssd est composée de Woodside Energy (35%, opérateur), Cairn Energy (40%), Far Rssd (15%) et Petrosen (10%). La décision finale d’investissement a été prise en janvier 2020 et le projet se trouve actuellement en pleine phase d’exécution pour un début de production prévu en 2023.