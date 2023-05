Pikine: ​un faux Commandant de la gendarmerie mis aux arrêts

Après une longue poursuite contre le recherché, les éléments du commissariat de Pikine ont enfin mis la main sur F.Lô qui se faisait passer pour un agent de la gendarmerie, informe le journal Les Echos, dans sa livraison de ce jeudi.



En effet, le faux Commandant, se servant de ses talents dans le domaine des nouvelles technologies, l'imposteur, a causé du tort à beaucoup de citoyens. Il achetait des téléphones portables volés, identifiant le numéro du propriétaire même si la puce cellulaire et câble celui-ci, ajoute le journal.



Quand la personne prend l'appel, il se présente comme un Commandant de la gendarmerie et lui affirme détenir son téléphone que "ses éléments" ont saisi sur des malfrats. Il les met en confiance et leur demande de lui communiquer leur code secret pour les besoins de l'enquête préliminaire.



Après le décodage, F. Lo fouille les appareils dans le but de vider les comptes d'argent des victimes où trouver des données personnelles afin de les utiliser pour se faire de l'argent.



A la suite d’une plainte d'une de ses victimes, la police de Pikine s’est mise à ses trousses et a fini par l'attraper. Devant les enquêteurs, il a fini par confesser ses torts et conduit les agents chez lui où ils ont trouvé au cours de la descente, des dizaines de téléphones portables volés qu'il devait décoder par la même façon d'habitude.



Aux termes d'une garde à vue, l'usurpateur a été présenté devant le Procureur du tribunal de la grande instance de Pikine/Guédiawaye pour « association de malfaiteurs, usurpation de fonction et recel ». Quant à ses fournisseurs de téléphones portables, ils sont toujours recherchés.