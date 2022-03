Pikine Technopole : une étudiante envoûtée et transformée en objet sexuel durant 2 ans par un charlatan

La police de Pikine a extirpé la demoiselle Oumy S des griffes de son présumé violeur, Ousmane M. Nd. Celui-ci avait fait croire à la demoiselle ses pouvoirs mystiques capables de la faire réussir enfin sa troisième tentative de décrocher son baccalauréat. Mais, après usage de bouteille d'eau bénite pour un bain, la candidate au bac est devenue l'objet sexuel du charlatan.



Selon Les Echos qui relate les faits, tout a commencé en 2020 entre Oumy S, âgée de 21 et le charlatan Ousmane Nd. Lorsqu'elle préparait la troisième fois son baccalauréat et bruche grave dans le but de décrocher son sésame. Elle a fait connaissance avec un certain Ousmane M Nd par le canal d'une copine nommée Adja. Ousmane a saisi la balle au rebond et se met aussitôt à vanter les qualités morales et physiques de la candidate au Bac. Il lui fait les yeux doux et lui déclare tout go sa flamme. Mais, cette dernière décline les avances. N'empêche, il continue son opération de conquête.



Selon le présumé violeur, Ousmane, a réfuté avec vigueur les incriminations de viols répétés et soutient avoir tout le temps entretenu des relations sexuelles consentantes à cinq reprises avec l'étudiante. Comme toute chose a une fin, Oumy a repris ses esprits en 2022 et réalise les agissements lubriques contre elle du pervers. Elle se défoule comme une forcenée sur lui et lui colle, le jeudi 17 mars dernier, une plainte au commissariat d'arrondissement de Pikine pour des faits de viol présumé.



Elle y point les résultats gynécologiques concluant à un "signe de défloration". Les flics ont engagé la procédure d'enquête préliminaire et interpellent le présumé violeur répété, Ousmane M. Nd.