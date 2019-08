Pikine : deux homosexuels surpris en pleins ébats dans la rue

Alors que les langues ne sont pas encore diluées sur l'expédition punitive d'Awa W, lesbienne, accompagnée de son gang de 20 filles contre Coumba D., dont le seul tort est d'avoir rompu avec elle pour se réconcilier avec son ancien mari, un autre scandale de contre nature surgit dans le département de Pikine.



Agés respectivement de 24 et 19 ans, Mame Balla S. et Arona ont été surpris nus dans la rue par la police, vers 1h du matin, où ils tentent de s’échapper.



Mais, ils seront vite rattrapés. Mame Balla était l’amant et Arona S. jouait le rôle de la femme. Balla avoue avoir couché 5 fois avec Arona qui parle, pour sa part, de 2 rapports sexuels et souligne être persécuté et harcelé par son amant.



Arrêtés, puis poursuivis pour acte contre nature. Ils sont tous les deux été déférés au parquet jeudi dernier et placés sous mandat de dépôt pour homosexualité, rapporte le quotidien Les Échos.