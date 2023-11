Pikine en alerte : Craintes d'émeutes à l'approche du combat Modou Lô - Ama Baldé

À l'approche du combat tant attendu entre l'héritier de Falaye Baldé, Ama Baldé et l'actuel roi des arènes, Modou Lô, l'inquiétude monte dans les rues de Pikine. Plus que la chute redoutée d'Ama Baldé, c'est la violence potentielle qui suscite les craintes les plus vives dans la région. À Darou Khoudoss, quartier de Pikine-Nord abritant l'Aarène nationale, les habitants sont très inquiets.



D’après L’Observateur, la menace des violences qui a marqué les précédents combats de lutte plane tel un sombre présage sur ce quartier. Oulèye Dia, officiant au poste de santé "Madany Ly" de Darou Khoudoss, a partagé ses appréhensions à l'approche du jour fatidique. Elle a décrit la frénésie qui a englouti les rues de Darou Khoudoss : affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, grenades lacrymogènes, armes blanches, jets de pierres. Les répercussions de ces déchaînements de violence ont eu des conséquences dramatiques, notamment sur la santé des habitants du quartier.





La présence massive de jeunes non munis de billets d'entrée lors du précédent combat a envenimé la situation. Confrontés aux forces de l'ordre, ces jeunes sous l'emprise de substances illicites ont déclenché des affrontements d'une rare violence, laissant les habitants de Darou Khoudoss dans un état de terreur. La proximité de l'arène et l'usage récurrent de grenades lacrymogènes ont déclenché une série de crises d'asthme parmi les résidents, mettant en péril la santé de nombreux habitants.



Les conséquences économiques ne sont pas non plus négligeables. Les activités commerciales sont contraintes de s'arrêter, plongeant les habitants dans des difficultés financières préoccupantes. À en croire le journal, la mise en place d'un comité de vigilance pour protéger le quartier s'est avérée infructueuse face à l'intervention policière. Cependant, malgré les mesures de sécurité prises par le CNG, l'Arène nationale elle-même n'est pas épargnée des violences.



Alors que l'excitation monte à l'approche du combat Modou Lô - Ama Baldé, la population de Pikine retient son souffle, redoutant les éventuels débordements qui pourraient plonger la région dans le chaos.