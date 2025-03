Pikine: un lutteur écroué pour outrage et trafic d’ecstasy

Le lutteur Pokala Baldé a été écroué jeudi 14 mars 2025 pour outrage à agents au commissariat de Pikine. Alors qu’il attend son jugement dans cette affaire, prévu pour le 17 mars, il a été une nouvelle fois déféré, cette fois-ci pour trafic d’ecstasy. Cette seconde inculpation fait suite à une enquête diligentée par le parquet. Le lutteur devrait être extrait de prison et placé sous mandat de dépôt par un juge d’instruction dans le cadre de cette nouvelle affaire.



L’affaire remonte au 26 février dernier, lorsque les gendarmes de la Brigade de recherches de Pikine ont reçu des informations selon lesquelles Pokala Baldé et un individu surnommé Lamine Golo dirigeaient un vaste réseau de trafic d’ecstasy. Une descente a été organisée aux alentours de 2 heures du matin pour interpeller les suspects. Cependant, alors que les gendarmes étaient sur le point de mettre la main sur le duo, un groupe de jeunes a perturbé l’opération, permettant à Pokala Baldé et Lamine Golo de prendre la fuite.



Les deux hommes avaient disparu dans la nature jusqu’à ce que les gendarmes apprennent que Pokala Baldé avait été arrêté par la police pour une autre affaire, celle de l’outrage à agents. Cette arrestation a permis de relancer l’enquête sur le trafic d’ecstasy, conduisant à sa mise en cause dans cette nouvelle affaire.