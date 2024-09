Pikine : une importante quantité de pots de « Maad » impropres à la consommation saisis

La brigade départementale d’hygiène de Pikine (département de la région de Dakar), a procédé à la saisie d’une importante quantité de Saba Senegalensis plus connue sous le nom de « Maad » impropre à la consommation. La valeur de la marchandise est estimée à 130 mille Fcfa. L’adjudant-chef Pape Malal Sow qui a dirigé cette opération appelle la population à plus de vigilance et à dénoncer ces genres de pratiques.



Une nouvelle saisie parmi tant d’autres que les éléments du service d’hygiènes du département de Pikine ont réussi à faire. La circulation d’aliments impropres à la consommation est devenue monnaie courante dans le marché sénégalais. Les hommes de l’hygiène ont été alertés concernant la vente d'alimentation impropre à la consommation, aussitôt une enquête a été ouverte pour en savoir plus : « Ce qui a permis de constater que les faits dénoncés existent, et pire encore, l’aliment était en état non seulement impropre à la consommation, mais il était décomposé et très sale. Les conditions dans lesquelles nous avons trouvé les aliments étaient insalubres » a, informé Pape Malal Sow dans une vidéo rendue publique.



Cependant, la saisie fait état de 10 kilogrammes grands modèle de sceaux de « Maad » et de 6 kilogrammes de petit sceau qui sont vendus à 5000 Fcfa le sceau et 10 000 Fcfa le grand modèle. Au total, la valeur de la marchandise est évaluée à 130 000 mille Fcfa.



« Il faut dire que ce sont des infractions de simple police. En matière contraventionnelle, c’est le cumul d’infraction et nous allons le faire. Force est de constater que le code est très vieux et que les dispositions sont très légères par rapport à la gravité des faits », a fait savoir l’adjudant d’hygiène de Pikine.



Par ailleurs, les agents de l’hygiène invitent la population à redoubler d’efforts dans la vigilance, mais aussi à prêter attention aux enfants qui demeurent les plus vulnérables à ces genres d’aliments et d’autres qui pourraient nuire à leur santé.