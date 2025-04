Couverture sanitaire du Daaka : le service d’hygiène veille au grain pour prévenir les risques sanitaires

À l’occasion du Daaka, grand rassemblement religieux annuel à Médina Gounass, les autorités sanitaires redoublent d’efforts pour garantir un environnement sain aux milliers de fidèles. Le service d’hygiène, en première ligne, mène une mission de surveillance rigoureuse pour empêcher la vente de produits impropres à la consommation.



Selon le Capitaine Aliou Faye, chef de la brigade régionale d’hygiène de Kolda, plusieurs visites inopinées sont effectuées au niveau des établissements recevant du public. Ces contrôles ont d’ores et déjà conduit à des saisies de produits non conformes, signe de la vigilance accrue des équipes déployées sur le terrain.



En parallèle, un important travail de sensibilisation est mené afin d’inculquer aux participants les bonnes pratiques d’hygiène. À ce titre, la sous-brigade d’hygiène de Vélingara a effectué, dès le début du Daaka, pas moins de 240 visites à domicile. Ces interventions ont permis de sensibiliser 3 410 personnes sur les gestes essentiels à adopter pour préserver leur santé et celle des autres.



Des opérations techniques de sécurisation ont également été réalisées, notamment la désinsectisation et la dés-infectisation des sites sensibles tels que le lieu de culte, le site d’hébergement des fidèles et l’ensemble de la cité religieuse de Médina Gounass. Ces actions visent à prévenir tout risque de contamination ou de prolifération de vecteurs de maladies.



Le Capitaine Faye rappelle que ces efforts s’inscrivent dans une logique de prévention et de préservation de la santé publique, et réaffirme l’engagement de ses équipes à assurer une couverture sanitaire optimale tout au long du Daaka.