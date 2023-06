Pillages lors des manifestations: les femmes leaders s'engagent pour le retour de la paix

La plateforme Jigeen Senegal s'est réunie ce vendredi pour s'exprimer sur les violentes manifestations enregistrées du 1er et 2 juin qui ont suivi le verdict du procès dans l'affaire Sweet Beauty. Ces femmes ont exprimé leur préoccupation face à cette situation du pays et ont appelé à la paix.



Plusieurs femmes ont pris la parole lors de cette cérémonie pour exprimer leurs préoccupations sur la situation du pays. Lors de son discours, la ministre de la Femme de la Famille et de la Protection des enfants, Fatou Diané, a condamné les violences récentes qui ont secoué le pays, soulignant leur impact dévastateur sur les familles, en particulier les femmes et les enfants.



Elle a exprimé sa préoccupation quant aux conséquences de ces violences sur les systèmes économique, sanitaire, éducationnel qui risquent de créer des problèmes pour l'ensemble de la population. « Ce qui se passe au Sénégal ne doit plus jamais se reproduire, car cela affecte les familles, et qui dit famille dit femmes et enfants », a-t-elle déclaré avec fermeté. Elle a souligné la responsabilité de tous pour réapprendre les valeurs fondamentales de la vie aux jeunes. Mais aussi à s’unir pour dire « plus jamais ça ».



Madame Diané a aussi annoncé l'élargissement de cette initiative, affirmant leur volonté de rencontrer le président Macky Sall, car elle est convaincue qu'il se réjouira de les recevoir.



Un plan d'actions sera finalisé et partagé avec toutes les associations concernées afin de concrétiser leurs aspirations. Elle a également mentionné son intention de se rendre auprès des familles religieuses, à la jeunesse, aux autorités politiques (…), pour les sensibiliser.



À l’en croire, il est nécessaire de « mettre fin à cette spirale destructrice et de travailler ensemble pour préserver l'intégrité de la nation sénégalaise ».



L'appel de Fatou Diané est de protéger les familles sénégalaises et de construire un avenir de paix et de stabilité. Elle a pour ambition de « mobiliser toutes les femmes avec la volonté de travailler ensemble pour surmonter les défis actuels et rétablir l'harmonie au sein du pays.



Des répercussions qui écorchent l’image du Sénégal



Yaye Fatou Diagne, représentante des femmes maires du Sénégal, a dénoncé les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées et les répercussions négatives de la destruction de certaines entreprises (magasins boutiques et autres), lors des manifestations, notamment celle d'Auchan, qui a entraîné la perte d'emplois pour de nombreuses femmes.



« Nous devons faire bloc pour la construction, l’apport et le maintien de la paix dans notre société. Parce qu’une femme qui fait tout dont possible en cherchant des moyens d’investissement jusqu’à réussir à construire une petite entreprise et un beau jour on détruit ton entreprise ça fait mal. Au Sénégal tout le monde sait comment c’est difficile pour les femmes de construire un business. Au vu de tout ces destructions nous militons pour la paix. Il y’a beaucoup de femmes qui travaillent avec Auchan. Avec sa destruction beaucoup d’entre elles ont perdu leur travail. Nous sommes beaucoup impacté, nous souhaitons la paix au Sénégal afin que tout le monde puisse vaquer à ses occupations sans problème », a-t-elle exhorté.



Présente elle aussi à la rencontre, Nafissatou Diop Cissé a plus insisté sur les conséquences économiques des destructions survenues lors des récentes manifestations à Dakar. Ainsi, elle a demandé « à toutes les femmes à parler avec leurs maris et leurs enfants. Nous avons vu la sortie des marchands ambulants des thiak thiak des commerçants faire une sortie pour dénoncer les destructions de leurs biens. On est tous des Sénégalais on doit être solidaire et ne pas détruire les biens d’autrui au point que ceux-ci n’ont plus de quoi subvenir à leur besoin quotidiennement, nous le déplorons.»



Cette dernière sera appuyée par l’ancienne ministre Ngoné Ndoye qui demandent à tout le peuple sénégalais de faire preuve de responsabilité, « parce que quand on a un enfant, on doit l'éduquer. Quand on vit dans un pays, nous devons respecter ses lois. » Mme Ndoye a soulevé l'importance de l'éducation des jeunes générations et de l'inculcation de valeurs telles que « le respect et l'intégrité ». Elle a exprimé sa tristesse quant à l'image actuelle de Dakar, une ville qui autrefois attirait les regards du monde entier.



« Les événements récents ont terni la réputation de la capitale sénégalaise, causant ainsi une grande honte à ses habitants. On n'a pas le droit d'écorcher le visage de notre nation », a-t-elle déclaré avec émotion.



La rencontre, convoquée par la ministre de la Femme de la Famille et de la Protection des enfants, Fatou Diané, a réuni des femmes politiques, des représentantes d'institutions, de partis politiques, de la société civile, des universitaires, des professionnelles libérales, des femmes du secteur du développement et d'autres actrices influentes.