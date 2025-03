Pilotage de la réalisation des infrastructures publiques : le président de la République demande un nouveau format d'intervention de l'AGETIP

En Conseil des ministres de ce mercredi 19 mars, le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre d’examiner les possibilités de repositionnement institutionnel de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) dans le pilotage de la réalisation de certaines infrastructures publiques de base avec des coûts plafonds homologués et un mode de financement pluriannuel budgétaire maitrisé.



Dans le même sillage, il a indiqué au Premier ministre, au ministre des Finances et

du Budget et au ministre en charge des Collectivités territoriales, la nécessité de définir avec

les partenaires techniques et financiers de l’Etat, un nouveau format d’intervention de

l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt public contre le sous-emploi (AGETIP) et de

l’Agence de Développement municipal (ADM) en cohérence avec le cadrage budgétaire, les

principes directeurs de l’Agenda national de Transformation et les stratégies de promotion de

l’emploi des jeunes.



Dès lors, il a relevé la nécessité de faire la situation exhaustive de tous les projets sectoriels développés ou placés sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’AGETIP et de l’ADM et de veiller à la synergie d’actions de ces deux entités publiques aux statuts particuliers.