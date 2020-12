Piratage à Ecobank: 681,7 millions FCFA volés entre mars 2019 et décembre 2020

En mars 2019, 323, millions FCFA s'étaient envolés des caisses de Ecobank après un piratage. Selon Libération qui donne l'information, les escrocs ont remis ça en empruntant 358,7 millions FCFA.



L'enquête ouverte par la Section de recherches avait permis d'arrêter un étudiant, venu retirer des fonds à l'agence Ecobank des parcelles assainies. Ce dernier a bénéficié, depuis lors de la liberté provisoire alors que l'instruction suit toujours son cours.



Et voilà, que l'histoire s'est répétée. Selon des informations du journal, un montant global de 358,7 millions FCFA a été retiré du compte de Free Cash SA logé à Ecobank. Parmi les 14 bénéficiaires de ces opérations frauduleuses signalées le 4 décembre, on retrouve la société société Egi SARL. Mais aussi Papa Djibril Kébé qui a reçu à lui seul, 97 millions FCFA.



Co-fondateur du site Dakar-direct avant de mettre en place sa propre structure dénommée "Pacha studio production", Papa Djibril Kébé a été placé sous mandat de dépôt vendredi par le Doyen des juges. Cueilli le 4 décembre, et interrogé sous le régime de la garde à vue à la Direction spéciale de lutte contre la cybercriminalité, il avait assuré avoir ouvert un compte à Ecobank, quelques jours avant le coup en espérant juste recevoir une commission d'un ami qui voulait faire un transfert.