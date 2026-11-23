Selon le quotidien Libération, Ismaïla D., 40 ans, a été arrêté le 20 novembre par le commissariat de l’Unité 15 des Parcelles assainies pour une présumée escroquerie au voyage clandestin vers l’Espagne. Il aurait encaissé près de 5 millions de FCFA et récupéré plusieurs téléphones portables auprès de candidats à la migration irrégulière, avant de les abandonner à Saint-Louis.



Selon les plaignants, l’homme, qui se présentait comme un pêcheur domicilié à l’Unité 15, leur avait réclamé entre 400 000 et 600 000 FCFA chacun. Le départ en pirogue était prévu à Saint-Louis. Les candidats avaient d’abord séjourné dans un bâtiment inachevé à Kayar, puis dans un autre à Saint-Louis.

Le voyage avait finalement été reporté. Au téléphone, Ismaïla D. avait évoqué la présence de la Marine nationale dans les environs avant de promettre un nouveau départ. Il avait ensuite disparu.



L’enquête, menée avec l’aide des victimes, avait permis de découvrir qu’il était revenu aux Parcelles assainies pour recruter de nouveaux candidats. Il a été interpellé à son domicile familial.



Face aux enquêteurs, il aurait reconnu les faits, tout en affirmant travailler avec un capitaine de pirogue basé à Saint-Louis, surnommé « Baye Zale ». Selon sa version, ce dernier aurait disparu avec l’argent et les téléphones. Ismaïla Diop a soutenu n’avoir été qu’un simple recruteur qui voulait « aider des jeunes de son quartier ».