Les pays d'Afrique de l'Ouest ont franchi une étape importante dans la gestion des flux migratoires. Lors d'une conférence ministérielle à Dakar, quinze États ont adopté la Déclaration de Dakar, un engagement commun pour renforcer la coopération régionale en matière de migration.



Selon des informations rapportées par Le Soleil, cette déclaration fixe des priorités pour améliorer la gouvernance migratoire, protéger les migrants et promouvoir une mobilité professionnelle équitable. Les États participants ont également élaboré une feuille de route pour la période 2027-2028, qui prévoit des actions concrètes pour mettre en œuvre ces engagements.



Dieynaba Touré Bathily, directrice des Affaires juridiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères du Sénégal, a indiqué que les travaux ont permis de dégager trois axes de convergence : la gouvernance et la coopération régionale, la protection des migrants et l’accès aux services et les liens entre mobilité, intégration régionale et développement. Elle a ajouté que «l'adoption de la Déclaration de Dakar permet de formaliser les engagements politiques communs autour de ces priorités».



«Aucun pays ne peut s'attaquer seul à ces réseaux»



De son côté, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Eileen Pope, a insisté sur la nécessité d'une riposte collective face aux réseaux de traite et de trafic de migrants, rappelant que «aucun pays ne peut s'attaquer seul à ces réseaux». Elle a plaidé pour une migration mieux organisée, levier d’emploi et de développement économique pour les territoires.



Par ailleurs, le ministre de la Justice du Sénégal, Me Moussa Sarr, a salué l'adoption de la Déclaration de Dakar et a réitéré la volonté du Sénégal de lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Il a souligné que «la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes suppose une entraide judiciaire efficace entre nos États», toujours selon Le Soleil.



La feuille de route prévoit notamment la désignation de points focaux nationaux, le déploiement d’actions pilotes et la mise en place de mécanismes de suivi sur deux ans. Elle précise également des procédures de coopération pour des besoins pratiques, tels que la vérification de documents ou de nationalités, l’organisation du transit des migrants volontaires ou encore la transmission d’alertes liées à la surveillance en mer.