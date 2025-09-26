Plage de Gadaye : deux corps sans vie de deux adolescents retrouvés par des baigneurs

Deux corps sans vie de deux adolescents ont été découverts sur la plage de Gadaye, à Guédiawaye (dans la banlieue dakaroise) par des baigneurs. Ces derniers ont découvert les corps sans vie en début de soirée d'hier, jeudi, vers 19 heures.



Les victimes identifiées comme Cheikh S, élève âgé de 16 ans, domicilié à Yeumbeul, et A. Bâ, élève âgé de 15 ans, également domicilié à Yeumbeul au quartier Warouwaye ont été retrouvées, allongées sur le dos, vêtues de simples culottes, l'une grise, l'autre bleue.



Les deux jeunes présentaient déjà des signes de rigidité cadavérique. Alerté du drame, le poste de police de Wakhinane Nimzatt a dépêché des éléments, suivis sur les lieux par une équipe de secours des sapeurs-pompiers.



D’après les premiers témoignages, recueillis sur place, les corps auraient été charriés par la mer avant d'être découverts. Après avoir procédé aux constats d'usage, les sapeurs-pompiers ont placé les dépouilles dans des linceuls, avant de les acheminer à la morgue de l'Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le parquet a ordonné une autopsie et une enquête judiciaire a été ouverte, rapporte L'Observateur.



Ces deux victimes viennent s'ajouter aux déjà répertoriées par l'Association nationale des maîtres-nageurs du Sénégal avait déjà répertorié en aout 56 cas de noyade avant que ses deux cas s’y ajoutent. Ils plaidaient pour un dispositif de sécurité, particulièrement à la plage de Gadaye.