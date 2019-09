Plainte contre Aliou Sall et Frank Timis: le Doyen des juges ignore la menace de saisir la Cour d’appel du Crd

Le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) composé de leaders de l’opposition dont Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall, avait saisi le Doyen des juges Samba Sall pour éclairer la lanterne des Sénégalais dans l’affaire dite du scandale pétrolier impliquant le jeune frère du président sénégalais. Deux mois après, M. Sall ignore leur menace de saisir la Cour d’appel.



Samba Sall a fait fi de cette menace de Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall et Mamadou Lamine Diallo. Il a zappé le Crd, ignorant royalement leur requête, rapporte Les Echos, dans sa livraison de ce lundi 16 septembre. Jusqu'à présent, le juge d’instruction n’a pas rendu une ordonnance de consignation.



Selon des sources au journal, la menace de saisir la Cour d’appel est toujours d’actualité. Mais, le premier président de la Chambre d’accusation est en vacances judiciaires. Il est le seul compétent dans le cas d’espèce, à recevoir ce genre de recours. Dès son retour de congés, il sera saisi.



Dans sa plainte, le Congrès de la renaissance démocratique (Crd), avait visé Aliou Sall, frère du chef de l’Etat, Macky Sall et Frank Timis. Ils sont visés pour chefs de faux et usage de faux, détournement de deniers publics et complicité.