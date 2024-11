Plainte contre Babacar Diop pour détournement d'1 milliard : ASPRODEB dément l'arrestation de son président

Dans un communiqué daté du 7 novembre, l'Association pour la Promotion du Développement à la Base (ASPRODEB) a réagi à la publication d'un article incriminant son président, Babacar Diop. L'article en question, intitulé "Campagne agricole : 1 milliard détourné, la DIC arrête Babacar Diop suite à une plainte de la DER", a conduit l'ASPRODEB à apporter des précisions afin de rectifier certains éléments inexacts.



Selon le communiqué, "Monsieur Babacar Diop, président de l'Association pour la Promotion du Développement à la Base (ASPRODEB), a effectivement été entendu par la Division des Investigations Criminelles (DIC). Cependant, à l'issue de l'enquête préliminaire, il a été libéré, et aucun détournement de fonds publics n'a été retenu contre lui."



Dans la même veine, le communiqué poursuit : "L'enquête a permis de démontrer que le tonnage d'engrais arachide financé par la DER a bien été reçu par les producteurs d'arachide des régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Koungheul et Nioro."

Sur cette base, la DER a effectivement réglé l'Office Chérifien des Phosphates (OCP), fournisseur de l'engrais. Il a été également fourni la preuve que la DER n'a transféré aucun franc CFA sur les comptes de l'ASPRODEB."



"Ainsi, les fonds alloués par la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide (DER) ont été utilisés conformément à leur destination initiale, à savoir l'achat d'engrais destiné aux producteurs agricoles. Les engrais ont été livrés aux producteurs dans les délais impartis et selon les procédures en vigueur," précise le communiqué.



Enfin, l'ASPRODEB, à travers cette note, a tenu à rappeler qu'elle a fourni toutes les preuves nécessaires pour attester de son intégrité et de son professionnalisme. Depuis sa création en 2000, l'ASPRODEB a toujours collaboré avec l'État du Sénégal et les organisations paysannes dans le strict respect des principes de transparence et de bonne gouvernance.