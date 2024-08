Plainte contre Madiambal Diagne : Moustapha Diakhaté évoque « une grossière farce indigne de la démocratie sénégalaise »

Maître Bamba Cissé, l’un des avocats du Premier ministre Ousmane Sonko, a annoncé ce samedi une plainte en réponse aux attaques portées à l’encontre de son client, le Premier ministre Ousmane Sonko, en tant que citoyen et leader de Pastef-les-Patriotes.



La plainte selon la robe noire, sera déposée lundi 12 août 2024 auprès du Parquet de Dakar, contre Madiambal Diagne pour diverses infractions.



Une décision qualifiée de « terreur judiciaire par Moustapha Diakhaté », « après la série de violentes purges contre les Forces de Défense et de Sécurité, les autorités administratives et judiciaires, qui ont contribué à la défaite de l’insurrection meurtrière et destructrice, voici le temps de l’acharnement judiciaire contre Madiambal Diagne et tester la loyauté « des magistrats du Projet »,



Ousmane Sonko et ses serviles laquais décident de recourir à la terreur judiciaire contre notre compatriote pour le réduire au silence », a jugé M. Diakhaté qui estime que c’est : « Peine perdue » soulignant que « Face à une telle monstruosité fasciste, les vrais républicains et vrais démocrates vont se placer en première ligne de la résistance pour combattre les desseins tyranniques d’Ousmane Sonko.

Cette plainte politicienne est une grossière farce indigne de la démocratie sénégalaise », a-t-il souligné.