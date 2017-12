Plainte de Barthélémy Dias: Tanor s’esclaffe de rire

« Ça fait rire. On ne peut pas dire plus que cela », a d’emblée réagi le Secrétaire général du Parti Socialiste (PS) sur la plainte de Barthélémy Dias. Ousmane Tanor Dieng a indiqué qu’il attend « avec sérénité » le verdict, en s’esclaffant.« Ils ont porté plainte contre moi et le dossier est pendant devant la justice qui se prononcera le 8 janvier prochain. Il n’y a pas de problème, j’attends tout avec sérénité mais il ne faut pas qu’une fois que la justice aura rendu son verdict, que certains se plaignent ou s’attaquent à la justice. Je respecterai tout verdict, toute décision qui sera rendue», a-t-il déclaré.Sur le Bureau Politique (BP) de ce samedi qui doit sceller le sort de Khalifa Sall et Cie. « C’est un (BP) thématique, il s’agira d’examiner les enseignements que nous tirons des élections législatives. Puis, sur la base des résultats que nous tirerons, nous réfléchirons sur notre compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar (BBY). Et puis, nous nous projetterons vers l’avenir ».Ousmane Tanor Dieng s’est prononcé en marge de la finale d’un tournoi de football dotée du trophée du maire de la commune de Nguéniène.