Plainte déposée contre Ngoné Saliou Diop : les plaignants seront entendus ce samedi à la DSC

Le procureur de la République a reçu la plainte introduite par Me Abou Alassane Diallo, avocat à la Cour, contre la journaliste Ngoné Saliou Diop, à la suite de propos jugés discriminatoires visant la communauté pulaar. La procédure a été transmise à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), saisie pour instruction, rapporte Émédia.



Les plaignants, représentés par le Collectif pour la Défense de la Cohésion Nationale, seront entendus ce samedi par la DSC. Ce collectif regroupe plusieurs organisations, dont ARP Tabital Pulaagu Senegaal, Kisal Deeyirde Pulaagu et le Mouvement des Élèves et Étudiants Foulbés (MEEF).



La plainte concerne des déclarations attribuées à Ngoné Saliou Diop lors de son passage, le 30 septembre 2025, sur la plateforme numérique Sans Limites. Ces propos sont considérés par les plaignants comme « diffamatoires, injurieux et incitatifs à la haine » contre la communauté pulaar.



L’affaire, désormais entre les mains de la justice, suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux.