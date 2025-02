Plainte en diffamation : Omar Dramé attendu à la DIC demain mercredi

Suite à une plainte pour diffamation déposée par la directrice du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, le secrétaire général du Collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise, Omar Dramé, est attendu demain mercredi à la Division d’investigation criminelle (DIC). Ceci fait suite à la publication d’un communiqué le 16 février 2025 par l’intersyndicale et rapporté par nos confrères de Sud Quotidien.



Ce document signé par le collectif des 44 agents en cessation d’activités au ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines mettait en cause la légitimité du Conseil d’administration. Ce même Conseil qui avait validé le recrutement de dix travailleurs finalement licenciés.



Selon Senego, Omar Dramé, dans son intention de répondre à la convocation, maintient sa position telle qu’exprimée dans le communiqué. Il avertit que si cette procédure judiciaire vise à les faire taire, l’objectif est vain. En tant qu’organisation syndicale défendant des intérêts matériels et moraux, ils continueraient à soutenir les travailleurs qu’ils estiment injustement licenciés.