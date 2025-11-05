Plan de restructuration : le Synpics section GFM face à la presse ce mercredi

Les travailleurs du Groupe Futur Média (GFM) montent au créneau. Le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) tiendra un point de presse ce mercredi devant les locaux de la Rfm, pour dénoncer le plan de restructuration imposé par la direction, qui prévoit des licenciements et une baisse généralisée des salaires.



Les salariés de GFM, qui regroupe des médias comme RFM et TFM, dénoncent vivement la décision unilatérale de la direction. Cette dernière a en effet instauré un nouveau plan qui prévoit deux mesures : la suppression d'emplois et une diminution des rémunérations pour le personnel restant, effective depuis le 1er novembre.