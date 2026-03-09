Diamagène : un individu interpellé pour «vol de nuit avec usage de fausses clés», le préjudice estimé à 1.5000.000 FCFA

Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao (banlieue de Dakar) a mis fin aux agissements d’un individu qui serait impliqué dans un vol commis de nuit au préjudice d'un commerce de téléphonie.



Selon un communiqué de la Police, l’enquête a été ouverte suite à la plainte déposée le 04 mars 2026 par un commerçant. Ce dernier a déclaré qu'à son arrivée au magasin vers 08 heures, il avait découvert le portail de son établissement ouvert, sans aucune trace d'effraction. Le bilan faisait état de la disparition d'une vingtaine de téléphones portables, pour un préjudice estimé à 1 500 000 F CFA.

Le plaignant a également remis aux enquêteurs deux clés retrouvées sur les lieux, qui ne lui appartenaient pas, mais qui permettaient de déverrouiller ses cadenas.



Le transport sur les lieux et les premières constatations ont confirmé l'usage de doubles de clés. Les investigations ont rapidement progressé grâce au témoignage d'un tiers s'étant présenté spontanément au service. Ce témoin a affirmé avoir transporté le suspect à Fass Mbao pour procéder à la duplication de clés de cadenas.



Grâce à ces informations, un dispositif d'interpellation a été mis en place. Le suspect, identifié comme un conducteur de moto Jakarta domicilié à Médina Fass, a été appréhendé en possession d'un iPhone XR, formellement reconnu par la victime comme faisant partie du lot volé.



Les enquêteurs se sont rendus, en compagnie du suspect et du témoin, à l'atelier de « clé minute » concerné. L'artisan a formellement identifié le mis en cause, confirmant lui avoir confectionné deux clés pour la somme de 3 500 F CFA.



Face aux éléments de preuve accablants, le mis en cause a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de recouvrer l'intégralité du matériel dérobé, assure la Police.