Plénière projet de loi parrainage : Le FRN appelle les Sénégalais à invoquer la légitime défense

Après son adoption en Conseil des ministres, le projet de loi portant révision du Code électoral va passer en plénière lundi, à 10 heures. Ce projet qui sera défendu par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, doit intégrer le système de parrainage, ainsi que les modifications découlant des consultations entre le pouvoir, la société civile et certains partis politiques.



L'opposition dite représentative, sous le manteau du Front de résistance national (FRN) ne compte pas laisser passer ce qu'il considère comme "manipulation politicienne de plus, cousue de fil blanc et qui vise à supprimer tout risque de défaite au second tour" du Président Macky Sall.

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le FRN a mis en garde le chef de l'Etat, qu'il accuse de vouloir de ce fait, "violer la constitution et compromettre gravement la stabilité politique et la sécurité du pays".



Le FRN appelle les Sénégalais à se lever pour barrer la route à ce vote. "Nous adressons une mise en garde solennelle à Macky Sall et lançons un appel pressant à tous nos concitoyens du pays et de la diaspora à se considérer en état de légitime défense démocratique et les invitons à s'unir, à s'organiser et à agir ensemble pour mettre en échec le plan machiavélique du Président sortant et à intensifier la résistance nationale", peut-on lire dans le communiqué.