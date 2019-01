Plus d'1 million de vues en une semaine : les internautes ont "adoré" Sai-Sai au Coeur

Les internautes sénégalais et de la diaspora ont bien accueilli le nouveau clip « Saï Saï » du groupe Keur Gui. Sur la Plateforme de lecture vidéo YouTube, les paroles incendiaires des deux rappeurs à l’endroit du Président Macky Sall et son régime, ont été visionnées plus d’1 million de fois.

Plus de 23 mille personnes ont appuyé sur le bouton bleu, qui symbolise le « J’aime », pour montrer combien ils sont d’accord avec Thiatt et Kilifeu. Seuls 2,5 mille personnes ont marqué leur désapprobation en appuyant sur le pouce renversé.



C’est la première fois qu’un groupe de rap sénégalais, pour ne pas dire un chanteur senégalais, fait un exploit pareil sur cette plateforme.