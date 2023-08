Plus de 200 migrants en provenance du Sénégal ont accosté sur les côtes espagnoles entre jeudi et vendredi

Entre hier jeudi et ce vendredi 11 août 2023, plus de 200 migrants sont arrivés sur les côtes espagnoles en provenance du Sénégal par moyen de pirogues.



Si on se fie au décompte entrepris depuis jeudi par la présidente de l’ONG Caminando Frontera, sur sa page Facebook, 37 migrants partis du Sénégal, dont 4 femmes sont arrivés hier à Tenerife.



Ce vendredi, pas moins de quatre convois sont arrivés à bord de pirogues. La première a transporté 50 personnes dont 4 femmes et un enfant à Tenerife.



La deuxième transportait 138 personnes. La troisième pirogue avait 64 personnes à son bord dont une femme et la quatrième 54 personnes.



Toutes ces pirogues sont parties du Sénégal, selon Helena Maleno.