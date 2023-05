Plus de 32 500 agents recenseurs mobilisés pour le RGPH-5 au Sénégal

Le Sénégal se prépare à lancer son cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5), une opération d'envergure qui vise à collecter des données démographiques et socio-économiques sur l'ensemble du pays. Près de 32 500 agents recenseurs ont été recrutés et formés pour sillonner le pays pendant un mois, du 15 mai au 15 juin, afin de recenser tous les ménages.



La cérémonie de lancement officiel s'est tenue ce lundi 15 mai, présidée par le Directeur général adjoint de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Abdou Diouf, accompagné de Oulimata Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération.



Dans son discours, le M. Diouf a souligné que le recensement général de la population « est l'unique opération capable de fournir des informations fiables et de qualité sur la population, et que sa réalisation est fortement recommandée par les Nations Unies à tous les pays. Le Sénégal a donc inscrit ce cinquième recensement dans son plan de développement ».



Poursuicant, il a informé que « le recensement est une opération cruciale qui permet de mieux connaître les besoins et les défis auxquels le pays est confronté. Les données collectées lors du RGPH-5 permettront aux autorités de mettre en place des politiques publiques adaptées pour soutenir la population. Les agents recenseurs se sont engagés à collecter les données de manière rigoureuse et ont lancé un appel à leurs concitoyens pour qu'ils ouvrent leurs portes et collaborent activement au recensement ».



Prenant la parole, la Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a résumé son discours en six points clés. Elle a souligné l'importance du recensement de cette année, qui bénéficiera de l'utilisation de la technologie des tablettes, permettant ainsi la disponibilité instantanée des données collectées.



Elle a également rappelé que le recensement « est essentiel pour mettre en place des politiques publiques et répondre aux besoins de la population dans des domaines tels que l'éducation et l'agriculture ». Mme Sarr a également précisé que le budget du recensement était entièrement pris en charge par le gouvernement, avec le soutien de la Banque mondiale.



Dans le cadre de leur mission, les agents recenseurs ont reçu des kits comprenant des gilets, des badges, des casquettes et des tablettes pour faciliter la collecte et la transmission des données.