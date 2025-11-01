Plus de 700 détenus à la prison de Saint-Louis, selon Yassine Fall

La Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis, dans le nord du pays, est la prison la plus peuplée après celle de Rebeuss à Dakar, avec plus de 700 détenus, a déclaré la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, en visite dans la capitale du Nord.





« Nous sommes venus ici à la prison de Saint-Louis pour nous enquérir des conditions de détention mais aussi écouter les personnes en détention. La prison de Saint-Louis est la prison qui a le plus de détenus après Rebeuss, avec plus de 700 personnes en détention », a indiqué la ministre.





Yassine Fall s’exprimait en marge d’une visite de travail effectuée vendredi 31 octobre à Saint-Louis. Accueillie au Palais de justice par le gouverneur Al Hassan Sall et les autorités judiciaires de la région, elle a entamé une série de rencontres avec les acteurs du système judiciaire local.





« Nous avons visité le tribunal de grande instance où nous avons tenu plusieurs réunions avec le parquet, les juges, avec à sa tête le président de la Cour d’appel de Saint-Louis », a-t-elle expliqué. La ministre a également échangé avec le personnel du Palais de justice sur les conditions de travail, la prise en charge des détenus et l’état des infrastructures judiciaires.





Au terme de sa visite à la MAC de Saint-Louis, Yassine Fall a confié avoir été marquée par la présence de nombreux jeunes et de personnes âgées parmi les détenus. « Nous avons rencontré beaucoup de jeunes qui sont dans les liens de détention et des personnes âgées. Mais ce qui nous fend le cœur, c’est de voir des mineurs en détention », a-t-elle déploré.





Elle a tenu à remercier l’équipe pénitentiaire pour le travail accompli auprès des personnes incarcérées. La Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis, située dans la partie nord de l’île, date de 1863.

