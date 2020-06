Plus de 90 élèves sous-officiers radiés des rangs de l'armée au Burkina

Les jeunes gendarmes radies arrivaient pourtant au terme de leur formation en juillet prochain.



Selon le correspondant de la BBC qui cite la gendarmerie, 93 élèves sous-officiers de ce corps en deuxième année de formation, ont été radiés pour faute grave contre la discipline.



Il signale qu'une source sécuritaire contactée par ses soins et qui a requis l'anonymat, explique qu'ils ont refusé de participer à une marche de 50 kilomètres entre Bobo Dioulasso et Koakoali à l'ouest du pays, pour disent-ils des raisons de sécurité avant de déserter le centre.



Les autorités militaires ont donc décidé de radier les meneurs et les gardes du jour qui avaient aussi abandonné leur poste pour suivre le mouvement, explique la source.



"S'ils ne peuvent pas prendre de risque pendant la formation, ils ne seront pas à même de prendre des risques pour protéger les populations" indique de ton ferme une source sécuritaire à la BBC.

En décembre 2019, un élève avait été tué dans un accident de camion lors de la même marche de 50 kilomètres et plusieurs blessés avait indiqué l'armée.



Les tentatives du correspondant de la BBC pour entrer en contact avec les élèves sont restés vaines.



Selon lui, les radiés qui sont toujours au sein de l'établissement à travers leur porte-parole, espèrent la clémence des supérieurs.