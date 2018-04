Plusieurs blessés dans la bagarre entre Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hann : Thierno Madany Tall évacué

La bagarre qui a éclaté au Ziarra de Thierno Amadou Gaye de Fouta entre le ministre des Transports terrestres et le Dircteur général du Centre des ouevres universitaires de Dakar (Coud), il y a eu plusieurs blessés dont le marabout de la famille omarienne Thierno Madany Tall, qui a été évacué de justesse pour éviter qu'il n'étouffe.



Selon des témoins qui ont assisté à la scène, tout est parti de l’arrivée du Directeur du Coud, Cheikh Oumar Hann pendant que le ministre Abdoulaye Daouda Diallo tenait un discours durant la cérémonie officielle en présence des marabouts comme Thierno Madany Tall et Thierno Yaya Ba.



Au moment d'évoquer la pose de la première pierre d’un pont, Hann est venu avec une forte escorte pour forcer le barrage. Retenu par les gendarmes en faction, il a demandé à ses gardes du corps d’avancer. Après avoir dépassé le premier barrage, il a été retenu une nouvelle fois, mais cette fois par les gardes du corps du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. C'est là que Cheikh Hann , insulte à la bouche, a demandé à son garde du corps de donner un coup de tête à son vis à vis. Le gros bras a exécuté les ordres de son chef et bonjour le chaos.