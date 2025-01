Podor : L’artiste Baaba Maal visite le nouveau siège du Conseil Départemental

L’emblématique artiste sénégalais Baaba Maal a visité le tout nouveau siège du Conseil Départemental de Podor. Cette visite marque un moment fort pour l’artiste, particulièrement attaché à cette région du nord du Sénégal.



« Je suis très heureux de découvrir le siège du Conseil Départemental de Podor, un véritable bijou fabriqué avec des matériaux locaux et parfaitement adapté à notre climat », a déclaré Baaba Maal, leader du groupe Daande Leniol.



Construit en voûte nubienne, un procédé architectural écologique et durable, le nouveau siège représente un investissement global de 109 millions de francs CFA. Ce choix architectural met en avant l’engagement du département en faveur de solutions innovantes et respectueuses de l’environnement.



Accueilli chaleureusement par le Secrétaire général Abdou Aziz Ndiathie, des membres du personnel et plusieurs conseillers, Baaba Maal a salué le travail exemplaire mené par le Conseil Départemental. Selon lui, « des avancées significatives ont été réalisées dans divers secteurs pour améliorer le bien-être des populations locales. »



L’artiste a également tenu à féliciter le Conseil Départemental pour avoir remporté en 2022 le prix du leadership local, une distinction qui récompense le projet ambitieux de gestion des ordures ménagères couvrant les 22 communes du département.