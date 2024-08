Podor : deux chauffeurs condamnés pour le meurtre d’un chef de village lors d’une course

D. Coundoul et S. Sy ont été condamnés à trois mois de prison ferme. D’après le journal l’Observateur, ils ont été reconnus coupables d'homicide involontaire pour avoir tué le chef de village de Diam Soury (commune de Pété) de par leur comportement irresponsable.



D. Coundoul et S. Sy qui assurent le transport en commun entre les différents marchés hebdomadaires du Fouta, ont eu la mauvaise idée de se donner en spectacle sur la route. À bord de leurs véhicules communément appelés, «Oupouya» («laisse le partir») en langue pulaar), les deux chauffards se sont lancés dans une course folle, afin de rejoindre en premier le marché suivant.



Les prévenus, habitués à effectuer des allers-retours dans les marchés hebdomadaires du Fouta, avaient quitté Galoya le jour de l'accident pour se rendre à Pété où de nombreux clients du marché hebdomadaire.



Selon les témoins, les deux chauffeurs, chacun désireux d'arriver le premier à Pété pour prendre les clients, roulaient à vive allure. Malheureusement, cette imprudence a entraîné un drame. Le chef du village de Diam Boury a été fauché par le véhicule conduit par D. Coundoul, perdant tragiquement la vie, rapporte l’Observateur dans sa livraison de ce samedi.



À la barre du Tribunal de Saint-Louis, les deux chauffeurs ont tenté de nier les faits. Ils estiment qu'ils ne roulaient pas à vive allure au moment de l'accident. Interpellés sur leur comportement, ils confient que leurs véhicules étaient vides et qu'ils partaient à Pété chercher des clients.



Après avoir constaté la constance des faits, le Parquet a demandé une application de la loi.



Ils sont reconnus coupables d'homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui. Après délibération, le Tribunal les a condamnés, chacun, à trois mois de prison ferme et à payer une amende de 325 000 FCfa.