Point Covid-19 de ce mardi: 2 décès supplémentaires et 1 cas positif rapportés

Deux (2) cas de décès liés à la pandémie du coronavirus ont été enregistrés dans le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mardi 23 novembre 2021. Par contre, un seul cas positif, sur 692 tests effectués, soit un taux de positivité de 0,14%, a été rapporté.



Le cas est issu de la transmission communautaire et est notifié dans la région de Ziguinchor. Aucun patient n’a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Deux (2) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation contre 4 hier lundi.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73.970 confirmés de Covid-19, depuis le 02 mars 2020, dont 72.078 guéris et 1885 décès et donc 6 patients sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe également que depuis le début de la campagne de vaccination en février, 1 318 231 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid19 au Sénégal.