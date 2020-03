Point Covid-19 de ce mercredi 25 mars 2020: 13 nouveaux cas positifs et un malade guéri

Le ministère de la Santé a fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce mercredi 25 mars 2020. Le Docteur Aloyse Diouf a fait état de 142 tests effectués et de 13 qui sont revenus positifs (5 cas importés et 8 cas suivis). Un malade qui était suivi au centre des maladies infectieuses a été testé deux fois négatif et déclaré guéri.



Le bilan global est de 99 cas testés positifs depuis le début et de 90 malades sous traitement. 9 malades sont déclarés guéris