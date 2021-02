Point #Covid_19: 297 nouveaux cas, 7 décès, 295 guéris et 58 en réanimation ce lundi

Ce Lundi 8 février 2021, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après : Sur 2361 tests réalisés, 297 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,58 %.



Les cas positifs sont répartis comme suit 100 cas contacts suivis par les services sanitaires; aucun cas importé enregistré dans nos différentes portes d'entrée du pays et 197 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Louga (16), Mbour (14), Dakar-Plateau (10), Rufisque (10), Maristes (9) Parcelles-Assainies (9), Kaolack (8), Saint-Louis (7), Ouakam (6), Diourbel (5), HLM (5), Thiès (5), Tivaouane (5), Diamniadio (4), Dieuppeul (3), Grand-Mbao (3), Guédiawaye (3), Joal (3), Khombole (3), Liberté-6 (3), Mermoz (3), Thiadiaye (3), Grand-Dakar (2), Kolda (2), Liberté-4 (2), Maka-Coulibantang (2), Nioro (2), Ouest-Foire (2), Pikine (2), Point-E (2), Tamba (2), Thiaroye Azur (2), Touba (2), Vélingara (2), Zac-Mbao (2), Amitié-3 (1), Arafat (1), Cambérène (1), Cité-Keur-Khadim (1), Cité-Port (1), Cité-SHS (1), Citė-Soprim (1), Cité-Taco (1), Coki (1), Dianke-Makha (1), Dioffior (1), HLM-Grand- Medine (1), HLM-Grand-Yoff (1), Kaffrine (1), Keur-Massar (1), Keur-Mbaye Fall (1), Liberté-2 (1), Mamelles (1), Matam (1), Médina (1), Niary-Taly (1), Nord-Foire (1), Ouagou-Niayes (1), Petit-Mbao (1), Pout (1), Sakal (1), Sicap Baobab (1), Sicap-Mbao (1), Sangalkam (1), Sébikotane (1), Sokone (1), Thilogne (1), Yeumbeul (1) et Yoff (1).



295 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

58 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Et 7 décès ont été enregistrés ce dimanche 7 février 2021.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



Depuis le 2 mars 2020 à ce jour, le Sénégal a enregistré 29.057 cas positifs dont 23.854, 689 décédés et 4513 patients sous traitement.