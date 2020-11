Point #Covid_19 de ce lundi 30 novembre : 14 nouveaux cas, 00 décès, 6 en réanimation et 148 malades sous traitement

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 de ce lundi 30 novembre 2020. Sur 722 tests effectués, 14 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1, 94%.



Il s'agit de 5 cas contacts suivis et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Grand Dakar (1), Keur Massar (1), Nord Foire (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1), Ngor (1), Tété (1), Mermoz (1) et Point E (1)



Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 10 patients qui étaient sous traitement, 6 cas graves admis en réanimation et 00 décès.



A ce jour, le Sénégal compte 16. 089 cas confirmés, dont 15. 607 guéris, 333 décédés, et 148 malades sous traitement