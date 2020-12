Point #Covid_19 de ce vendredi : 2 décès, 108 nouveaux cas, 27 en réanimation et 752 sous traitement

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, vendredi 18 décembre 2020. Sur 1489 tests réalisés, 108 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,25 %. Il s'agit de 47 cas contacts suivis par les services sanitaires, 2 cas importés enregistrés à l'AIBD de Diass et de 59 cas issus de la transmission communautaire répartis dans les localités suivantes:



Dakar-Plateau (4), Maristes (4), Matam (4), Richard Toll (4), Saint Louis (4), Fatick (3), Kaolack (3), Keur Massar (3), Ngor (3), Parcelles Assainies (3), Liberté 6 (2), Mbao (2), Podor (2), Touba (2), Almadies (1), Cité Djily Mbaye (1), Cité Keur Gorgui (1), Derklé (1), Grand Dakar (1), Grand Médine (1), Grand Yoff (1), Guédiawaye (1), HLM (1), Louga (1), Nord Foire (1), Ouakam (1), Ouest Foire (1), Sacré-Coeur-3 (1), Scat Urbam (1) et Ziguinchor (1).



Le Directeur de la Prévention du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 65 patients qui étaient sous traitement, 27 cas graves et 2 décès survenus jeudi.



A ce jour le Sénégal compte 17. 559 cas déclarés positifs don16. 449 guéris, 357 décès et donc 752 malades sous traitement.