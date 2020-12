Point #Covid_19: le nombre de tests doublé, taux de positivité toujours en dessous des 10%, 157 nouveaux cas et 3 décès

Le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 fait par le ministère de la Santé ce jeudi 24 décembre a révélé 157 nouveaux cas enregistrés sur un total de 2160 tests effectués (un taux de positivité de 7,27%). Il s'agit de 54 cas contacts, de 2 cas importés (recensés à l'AIBD) et de 101 cas issus de la transmission communautaire.



Il faut noter que le nombre de tests effectués a été doublé. Mais le taux de positivité est resté stable. En dessous des 10%.



Les cas communautaires annoncés par le Directeur de la prévention Dr Mamadou Ndiaye sont localisés dans les localités suivantes : Kaolack (10), Dakar-Plateau (9), Daarah (7), Cité Soprim (6), Mermoz (5), Podor (5), Richard Toll (5), Touba (5), Thiés (4), Keur Massar (3), Mbao (3), Ouakam (3), Parcelles Assainies (3), Pikine (3), Fatick (2), Hlm (2), Maristes (2), Rufisque (2), Saint Louis (2), Tamba (2), Yoff (2), Derkelé (1), Fann Bel Air (1), Fass De Lord (1), Grand Dakar (1), Guédiawaye (1), Guineguinéo (1), Liberté 6 (1), Linguère (1), Matam (1), Mbour (1), Médina (1), Niarry Tally (1), Ngor (1), Ouest Foire (1), Sicap Baobab (1) et Yeumbeul (1).



85 patients ont été déclarés guéris et 27 autres pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés dans la journée de mercredi 23 décembre.



Depuis le 02 mars 2020 à ce jour, le Sénégal compte 18 200 cas confirmés de Covid-19 dont 16 742uéris, 381 décédés et donc 1076 malades sous traitement.