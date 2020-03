Point #Covid19Sn du jour du ministère de la Santé: 11 nouveaux cas positifs. Regardez !!!

Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et ses services ont fait le point de la situation de l'épidémie de Covid19 au Sénégal. Selon le Docteur Aloyse Diouf, il y a eu 11 nouveaux cas confirmés au Sénégal dont 6 importés et 5 cas contacts.



Le Docteur Abdoulaye Bousso du Centre des opérations d'urgence sanitaire a ensuite précisé que le virus a touché 5 régions à ce jour (Dakar, Thiès, Ziguinchor, Diourbel...). Cinq centre de traitements sont actuellement opérationnels pour prendre en charge les personnes contaminées. Il s'agit du Centre des maladie infectieuse de Fann, le Centre dédié de l'hôpital des enfants de Diamniadio, le Centre hospitalier régional de Ziguinchor, le Centre aménagé de Touba et un Centre hospitalier de Thiès.



Le Docteur Bousso a également parlé de 1000 cas contacts suivis et 969 cas contacts qui sont sortis de la zone de surveillance.