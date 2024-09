Polémique sur le voile à l'école : " le Sénégal a toujours disposé d'une laïcité positive caractérisée par une acceptation ouverte" (Professeur Dramé)

Le port du voile à l'école a secoué l'espace public ces derniers temps suite aux propos tenus par le Premier ministre sur le sujet. Le Dr Abdoulaye Dramé, professeur à la faculté des sciences de l'UCAD, apporte son analyse sur la laïcité, telle que vécu au fil des ans dans l'environnement socio-éducative de l'école Sénégalais.



Pour le professeur à la faculté des sciences de l'UCAD, l'éducation nationale au Sénégal a très tôt été inspirée par « l'équité et l'égalité des chances pour tous ».



Selon lui, l'objectif principal du ministère de tutelle, était d'apporter à chaque enfant du Sénégal, quelle que soit, sa contrée, son origine, son genre ou sa religion, la possibilité de fréquenter l'école de son choix afin de subir une éducation et une formation de qualité qui puisse lui permettre d'assumer son futur, mais d'apporter sa contribution au développement socio-économique.



D'après le Professeur Abdoulaye Dramé, « outre l'enseignement public, les écoles privées toutes obédiences confondues, laïques, ou confessionnelles, ont joué dès les indépendances un rôle de premier plan dans l'édification de notre jeune Nation. Notre pays s'est toujours caractérisé par une laïcité qui ne dissocie pas le spirituel du temporel. Le Sénégal a toujours disposé d'une laïcité « positive » caractérisée par une acceptation ouverte et non-restrictive, conformément à la lettre de politique générale pour l'éducation et la formation".



Il considère aussi que le débat sur le voile, est un sujet importé de l'hexagones. « Ceux qui théorisent le problème du voile islamique à l'école nous importent un contenu non-africain qui a surgi au Sénégal pour la première fois en septembre 2019, charrié par des vents qui ont soufflé depuis l'hexagone. Jusqu'à cette date, des élèves porteurs de croix et de foulards ont toujours étudié ensemble dans l'harmonie la plus parfaite ou seule l'excellence était discriminatoire ».



Mieux encore, dans un passé récent, notre pays a été le porte-étendard du dialogue islamo-chrétienne, allant jusqu'à inspirer d'autres pays de la sous-région où les conflits interconfessionnels ont toujours fait la loi. C'est cet esprit de tolérance, d’enracinement et d'ouverture qui a permis à des marabouts et notables musulmans d'élire dès l'indépendance un Président de confession catholique dans un pays musulman dans son écrasante majorité.



Tout récemment avec les dernières joutes électorales à l'échelle des collectivités locales, qui ont permis d'installer à Dakar un maire d'obédience chrétienne soutenu massivement par l'essentiel de la population de la capitale, toutes confessions confondues. Au Sénégal, musulmans et chrétiens ont toujours vécu ensemble en parfaite communion, ils ont toujours eu l'habitude de partager les fêtes chrétiennes et musulmans », a-t-il fait savoir.



Selon le professeur, le « port de la croix ou du voile n'a jamais attiré l'attention de l'opinion au Sénégal. Il pense qu'il ne faut pas qu'on « s'affranchisse des valeurs occidentales, pour épouser les valeurs occidentales ».



Selon lui, il ne faut pas adopter « ni l’un, ni l'autre, mais plutôt les valeurs qui ont été les nôtres et qui ont permis de faire pratiquement plus d'une soixantaine d'années d'éducation et de formation dans une attente et une cohabitation fraternelle et cordiale entre les fils du Sénégal, quelles que soient leurs confessions, ethnies et races ».



Le Dr Abdoulaye Dramé n'a pas manqué de poser une question légitime.



« Quel est l'intérêt d'amener dans le système éducatif des changements et des mutations qui sont de nature à remettre en cause notre commun vouloir de vivre ensemble, qui a bercé autant de générations d'écoliers depuis les indépendances ? », s'interroge-t-il dans un entretien accordé au journal Libération.