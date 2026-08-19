Polémiques sur «les fonds spéciaux»: le Pastef annonce une conférence de presse ce mercredi

A Dakar, ce mercredi 19 août, le Pastef (majorité parlementaire) d’Ousmane Sonko fera face à la presse (16h, GMT), dans un contexte de tensions politiques avec le parti Kiiraay du chef d’Etat Diomaye Faye.



Cette sortie médiatique intervient alors que hier, mardi, le gouvernement a officiellement saisi le Conseil constitutionnel pour bloquer la proposition de loi de Pastef visant à encadrer strictement le régime des crédits spéciaux, qui représentent des sommes octroyées au chef de l’Etat, au Premier ministre et au Président de l’Assemblée nationale, et qui ne sont pas soumis à des obligations de justification dans leur utilisation. Dans la foulée du recours de l'Exécutif, l'Assemblée nationale a dû suspendre ses travaux législatifs prévus ce mercredi.



Autre point de friction, la majorité parlementaire veut apporter la réplique à Aminata Touré, cadre influente de Kiiraay - Les Patriotes républicains, qui est montée au créneau pour dénoncer la posture d’Ousmane Sonko, après que celui-ci a reconnu avoir géré plus de 3 milliards FCFA de «crédits spéciaux» tout en réclamant aujourd'hui un contrôle strict de ces fonds.