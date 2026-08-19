Réforme du droit du travail au Sénégal : le congé de maternité porté à 18 semaines et l'égalité salariale garantie

Les droits des femmes travailleuses connaissent une avancée majeure au Sénégal. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a annoncé ce mardi lors de l'examen des projets de loi à l'Assemblée nationale que le nouveau Code du travail portera la durée du congé de maternité de 14 à 18 semaines. Cette mesure s'accompagne d'un renforcement des dispositions relatives à l'allaitement, traduisant la volonté de l'Exécutif d'améliorer la protection sociale des femmes et de soutenir leur présence dans le monde professionnel.





Dans la même dynamique de progrès social, le projet de loi consacre fermement le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Mamadou Lamine Dianté a rappelé qu'à conditions égales de travail, de qualification et de rendement, ou pour un travail de valeur égale, la rémunération sera strictement identique sans distinction de sexe.





Complétant les principes généraux de non-discrimination dans l'accès aux avantages sociaux, cette disposition législative sera précisée et déclinée sur le terrain à travers les différentes conventions collectives.

