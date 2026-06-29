Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Politique : Thierno Bocoum annonce sa libération et réaffirme sa détermination



Politique : Thierno Bocoum annonce sa libération et réaffirme sa détermination
Le président du mouvement AGIR,  Thierno Bocoum a annoncé sa remise en liberté ce lundi. À travers un message diffusé sur Facebook.  Il a tenu à remercier ses sympathisants pour leur mobilisation durant sa détention. « J’ai été libéré. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Le combat continue avec la même détermination et la même conviction», lit-on sur la publication.
Autres articles


Lundi 29 Juin 2026 - 21:17


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter