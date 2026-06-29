Politique : Thierno Bocoum annonce sa libération et réaffirme sa détermination

Le président du mouvement AGIR, Thierno Bocoum a annoncé sa remise en liberté ce lundi. À travers un message diffusé sur Facebook. Il a tenu à remercier ses sympathisants pour leur mobilisation durant sa détention. « J’ai été libéré. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Le combat continue avec la même détermination et la même conviction», lit-on sur la publication.
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